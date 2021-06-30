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Міжнародний туризм не відновиться до 2023, - доповідь ООН

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Середа 30 червня 2021 18:19
Міжнародний туризм не відновиться до 2023, - доповідь ООН Фото: міжнародний туризм буде відновлюватися кілька років (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Катастрофічний вплив пандемії коронавірусу на міжнародний туризм може призвести до того, що світова економіка в 2020 і 2021 роках втратить понад 4 трлн доларів. І в цій ситуації не варто очікувати, що він відновиться до 2023 року.

Про це йдеться в доповіді, складеній зі Всесвітньою туристською організацією ООН.

У доповіді йдеться про те, що в 2020 році міжнародний туризм і пов'язані з ним сфери вже зазнали збитків у розмірі 2,4 трлн доларів. А цього року можуть бути порівнянні втрати.

Також повідомляється, що в минулому році число іноземних туристів у світі скоротилося приблизно на 1 млрд осіб або на 73%. А показники I кварталу 2021 року вказують на падіння цього показника до 88%.

Очікується, що спочатку туристичний сектор почне відновлюватися в таких країнах, як Франція, Німеччина, Швейцарія, Великобританія і США. Проте, на думку експертів, навіть у них повного відновлення іноземного туризму не слід очікувати раніше 2023 року.

Великі втрати в сфері туризму несуть країни, що розвиваються - найбільш постраждалими регіонами виявилися Північно-Східна і Південно-Східна Азія, Океанія, Північна Африка і Південна Азія.

Згідно з прогнозами, у другому півріччі 2021 очікується пожвавлення міжнародного туризму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль з 1 липня відкриється для індивідуального туризму, але потрапити до країни можна буде тільки за наявності імунітету до COVID.

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