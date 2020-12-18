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Международный туризм вернулся к уровню 1990 года, - ООН

Пятница 18 декабря 2020 06:50
Международный туризм вернулся к уровню 1990 года, - ООН
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. Это означает, что мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.

Об этом сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года, уточнили в организации.

Организация уточнила, что по прогнозам, число международных путешественников сократится на 70-75% по итогам года.

В 2019 году число туристов, перемещающихся между странами, достигало полутора миллиарда.

По прогнозам UNWTO, ко второй половине 2021 года туризм может частично восстановиться. Но возвращение к уровню 2019 года по числу международных прибытий, вероятно, займет от 2,5 до четырех лет.

"Новости о начале вакцинации повышают желание потребителей путешествовать, но до выздоровления отрасли еще далеко. Странам необходимо активизировать усилия по безопасному открытию границ, поддержке рабочих мест и предприятий в сфере туризма. Становится все очевиднее, что туризм - один из самых пострадавших от пандемии коронавируса секторов экономики", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в первой половине 2020 года сократились на 49% по сравнению с 2019 годом.

Также РБК-Украина писало, что спад мировой торговли в 2020 году ожидается на уровне 7-9%.

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