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Міжнародний туризм повернувся до рівня 1990 року, - ООН

П'ятниця 18 грудня 2020 06:50
Міжнародний туризм повернувся до рівня 1990 року, - ООН
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Туристична галузь втратила 935 млрд доларів за перші 10 місяців 2020 року через коронавірус і пов'язаних з ним обмеження. Це означає, що світовий туризм повернувся до рівня 1990 року.

Про це повідомила Всесвітня туристська організація ООН (UNWTO).

У період з січня по жовтень туристичні напрямки прийняли на 900 млн менше іноземних туристів в порівнянні з тим же періодом 2019 року, уточнили в організації.

Організація уточнила, що за прогнозами, кількість міжнародних мандрівників скоротиться на 70-75% за підсумками року.

У 2019 році кількість туристів, що переміщуються між країнами, сягала півтора мільярда.

За прогнозами UNWTO, до другої половині 2021 року туризм може частково відновитися. Але повернення до рівня 2019 року за кількістю міжнародних прибуттів, ймовірно, займе від 2,5 до чотирьох років.

"Новини про початок вакцинації підвищують бажання споживачів подорожувати, але до одужання галузі ще далеко. Країнам необхідно активізувати зусилля щодо безпечного відкриття кордонів, підтримки робочих місць і підприємств у сфері туризму. Стає все очевидніше, що туризм - один з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу секторів економіки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глобальні потоки прямих іноземних інвестицій у першій половині 2020 року скоротилися на 49% у порівнянні з роком 2019.

Також РБК-Україна писало, що спад світової торгівлі у 2020 році очікується на рівні 7-9%.

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