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Суд ООН сегодня огласит решение по делу "Украина против России"

Новости » Политика     08.11.2019 - 10:39
Суд ООН сегодня огласит решение по делу "Украина против России"
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Украина обвиняет РФ в финансировании терроризма и нарушении прав человека в Крыму

В пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН объявит решение по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны Российской Федерации. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook.

Как сообщила Зеркаль, суд ООН объявит решение относительно возражений России по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации - так называемое дело "Украина против России".

Заместитель главы МИД отметила, что это будет "сложный и важный день", так как станет понятно, какой именно подход Международный суд ООН будет применять к делу.

"Будет ли это исключительно формальный подход, на применении которого настаивает РФ, или суд примет позицию Украины и обрати внимания на то, что гибридная агрессия требует гибридной реакции на нее", - заявила она.

Напомним, Украина обвиняет Российскую Федерацию в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

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