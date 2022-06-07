UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Международный союз конькобежцев продлил дисквалификацию России и Беларуси

Фото: Российская фигуристка Камила Валиева (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) национальные ассоциации решили продлить отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Продолжающийся в Таиланде конгресс ISU продолжил бессрочную дисквалификацию спортсменов из РФ и Беларуси из-за развязывания войны против Украины. Делегаты утвердили решение Совета союза от 1 марта, которое будет действовать до отдельного снятия запрета.

Россияне и белорусы не смогут соперничать под эгидой организации в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Ограничения были наложены и на функционеров обеих стран. Также РФ и Белоруссия не смогут проводить международные турниры.

Страна-агрессор и ее союзник вообще могли потерять членство в ISU. Однако конгресс не поддержал поправку в устав организации. Во время голосования в закрытом режиме не удалось набрать необходимое количество голосов.

В то же время, делегаты отказались повысить максимальный возраст чиновников Международного союза конькобежцев до 80 лет. Это лишило россиянина Лакерника, занимающего должность вице-президента ISU, переизбраться.

Напомним, что Россия потеряла право на проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
конькиСанкции против России