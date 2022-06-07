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Міжнародний союз ковзанярів продовжив дискваліфікацію Росії та Білорусі

Фото: Російська фігуристка Каміла Валієва (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

На конгресі Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) національні асоціації вирішили продовжити відсторонення білоруських і російських спорстменів від змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Конгрес ISU, що триває в Таїланді, продовжив безстрокову дискваліфікацію спортсменів із РФ і Білорусі через розв'язування війни проти України. Делегати затвердили ухвалу Ради союзу від 1 березня, що діятиме до окремого зняття заборони.

Росіяни та білоруси не зможуть змагатися під егідою організації у фігурному катанні, ковзанярському спорті та шорт-треку. Обмеження наклали і на функціонерів обох країн. Також РФ і Білорусь не зможуть проводити міжнародні турніри.

Країна-агресор та її союзник взагалі могли втратити членство в ISU. Проте, конгрес не підтримав поправку до статуту організації. Під час голосування у закритому режимі не вдалося набрати необхідну кількість голосів.

Водночас делегати відмовилися підвищити максимальний вік чиновників Міжнародного союзу ковзанярів до 80 років. Це позбавило росіянина Лакерніка, який займає посаду віце-президента ISU, переобратися.

Нагадаємо, що Росія втратила право на проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики.

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