Международный союз биатлонистов приостановил членство федераций России и Беларуси

Биатлонные федерации России и Беларуси единогласно исключены из Международного союза биатлонистов (IBU).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт IBU.
Решение немедленно вступило в силу. Ранее дуэт ассоциаций имел статус отстраненных.
"Обе федерации нарушили предусмотренные кодексом IBU гуманитарные обязательства для членов союза. Эти нарушения со стороны Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона бросают тень на IBU, а их активное членство подорвет усилия членов IBU по продвижению своих нравственных принципов и целей", – говорится в заявлении.
Международный союз биатлонистов наказал РФ и Беларусь за молчаливую поддержку российского вторжения в Украину. Члены IBU решили неприемлемым оставлять СБР и БФБ в своей структуре, когда Федерация биатлона Украины вынуждена была прекратить деятельность.
К слову, британское правительство призвало местные госорганизации расторгнуть все контракты с российскими и белорусскими компаниями.
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