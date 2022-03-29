Міжнародний союз біатлоністів призупинив членство федерацій Росії та Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт IBU .

Рішення негайно набуло чинності. Раніше дует асоціацій мав статус відсторонених.

"Обидві федерації порушили передбачені кодексом IBU гуманітарні зобов'язання для членів союзу. Ці порушення з боку Союзу біатлоністів Росії та Білоруської федерації біатлону кидають тінь на IBU, а їхнє активне членство підірве зусилля членів IBU щодо просування своїх етичних принципів і цілей", – йдеться в заяві.

Міжнародний союз біатлоністів покарав РФ і Білорусь за мовчазну підтримку російського вторгнення до України. Члени IBU вирішили неприйнятним залишати СБР і БФБ у своїй структурі, коли Федерація біатлону України змушена була припинити діяльність.