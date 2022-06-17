Международный союз биатлонистов объявил календарь Кубка мира 2022/23

Новый сезон в биатлоне начнется в последнюю неделю ноября. В свою очередь финальный аккорд "прозвучит" в середине марта 2023 года. Всего в сезоне состоятся 10 этапов.

Седьмой этап сезона в немецком Оберхофе параллельно станет чемпионатом мира. Этот раунд кубка продлится с 8 по 19 февраля.

Список этапов Кубка мира по биатлону 2022/23:

Контиолахти, Финляндия – 29 ноября-4 декабря;

Хохфильцен, Австрия – 8-11 декабря;

Анси, Франция – 15-18 декабря;

Поклюка, Словения – 5-8 января;

Рупольдинг, Германия – 11-15 января;

Антхольц, Италия – 19-22 января;

Оберхоф, Германия – 8-19 февраля;

Нове Место, Чехия – 2-5 марта;

Эстерсунд, Швеция – 9-12 марта;

Холменколлен, Норвегия – 16-19 марта.



Прошлый сезон в Кубке мира среди мужчин завершился победой француза Кентена Фийона Майе. В женской части сезона триумфовала норвежка Марти Олсбю Ройселанд.