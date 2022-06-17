Международный союз биатлонистов объявил календарь Кубка мира 2022/23

Появился финальный вариант календаря биатлонного Кубка мира на грядущий сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт союза.
Новый сезон в биатлоне начнется в последнюю неделю ноября. В свою очередь финальный аккорд "прозвучит" в середине марта 2023 года. Всего в сезоне состоятся 10 этапов.
Седьмой этап сезона в немецком Оберхофе параллельно станет чемпионатом мира. Этот раунд кубка продлится с 8 по 19 февраля.
Список этапов Кубка мира по биатлону 2022/23:
Прошлый сезон в Кубке мира среди мужчин завершился победой француза Кентена Фийона Майе. В женской части сезона триумфовала норвежка Марти Олсбю Ройселанд.
Напомним, что ФИФА представила официальный постер чемпионата мира-2022.
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