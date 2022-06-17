Міжнародний союз біатлоністів оголосив календар Кубка світу 2022/23

З'явився фінальний варіант календаря біатлонного Кубка світу на прийдешній сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт союзу.
Новий сезон у біатлоні розпочнеться в останній тиждень листопада. Натомість фінальний акорд "прозвучить" у середині березня 2023 року. Усього сезон матиме 10 етапів.
Сьомий етап сезону в німецькому Обергофі паралельно стане чемпіонатом світу. Цей раунд кубка триватиме з 8 до 19 лютого.
Перелік етапів Кубка світу з біатлону 2022/23:
Минулий сезон у Кубку світу серед чоловіків завершився перемогою француза Кентена Фійона Майє. У жіночій частині сезону тріумфувала норвежка Марті Олсбю Ройселанд.
Нагадаємо, що ФІФА презентувала офіційний постер чемпіонату світу-2022.
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