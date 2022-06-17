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Міжнародний союз біатлоністів оголосив календар Кубка світу 2022/23

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П'ятниця 17 червня 2022 11:47
Міжнародний союз біатлоністів оголосив календар Кубка світу 2022/23 Фото: Кентен Фійон Майє – володар Кубка світу 2021/22 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

З'явився фінальний варіант календаря біатлонного Кубка світу на прийдешній сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт союзу.

Новий сезон у біатлоні розпочнеться в останній тиждень листопада. Натомість фінальний акорд "прозвучить" у середині березня 2023 року. Усього сезон матиме 10 етапів.

Сьомий етап сезону в німецькому Обергофі паралельно стане чемпіонатом світу. Цей раунд кубка триватиме з 8 до 19 лютого.

Перелік етапів Кубка світу з біатлону 2022/23:

  • Контіолахті, Фінляндія – 29 листопада-4 грудня;
  • Гохфільцен, Австрія – 8-11 грудня;
  • Ансі, Франція – 15-18 грудня;
  • Поклюка, Словенія – 5-8 січня;
  • Рупольдінг, Німеччина – 11-15 січня;
  • Антгольц, Італія – 19-22 січня;
  • Обергоф, Німеччина – 8-19 лютого;
  • Нове Мєсто, Чехія – 2-5 березня;
  • Естерсунд, Швеція – 9-12 березня;
  • Холменколлен, Норвегія – 16-19 березня.

Минулий сезон у Кубку світу серед чоловіків завершився перемогою француза Кентена Фійона Майє. У жіночій частині сезону тріумфувала норвежка Марті Олсбю Ройселанд.

Нагадаємо, що ФІФА презентувала офіційний постер чемпіонату світу-2022.

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