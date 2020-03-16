Ілюстративне фото (olympic.org)

МОК готовий полегшити відбір спортсменів для участі в Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет виключив проведення Ігор в Токіо без глядачів через новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що МОК готовий полегшити відбір спортсменів для участі в Олімпіаді.

"Це пішло б проти всього, за що ми виступаємо. Олімпіада більше, ніж просто серія змагань, вона об'єднує всіх для святкування спорту. Захід з закритими дверима і без глядачів - не варіант, - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ обговорила можливість проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо без глядачів. Хоча в середині лютого організація не бачила підстав для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

Як повідомляло РБК-Україна, церемонія запалення і передачі олімпійського вогню, яка запланована на 12 березня в Олімпії, відбудеться без глядачів у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Церемонія також буде закрита для журналістів.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть перенести на рік або два через загрозу поширення коронавірусу. За словами члена виконавчої ради оргкомітету токійської Олімпіади Харуюкі Такахасі, фінансові збитки від скасування Олімпійських ігор чи їх проведення без глядачів будуть занадто великими, тому змагання можуть відкласти.

Такахасі зазначив, що раніше варіанти проведення Олімпійських ігор в Токіо без глядачів обговорювалися у Всесвітній організації охорони здоров'я. Він додав, що МОК та Японія не хочуть допустити повного скасування Олімпіади-2020.