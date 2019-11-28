Международный институт стратегических исследований извинился за российский Севастополь

Международный институт стратегических исследований (IISS) извинился за то, что в последнем выпуске журнала Survival указал Севастополь как часть Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу IISS в Twitter.

Так, в институте заявили, что подпись оккупированного Севастополя как части России является случайной, поэтому IISS просит прощения за данный инцидент. В институте отметили, что ошибочное написание не является позицией IISS относительно незаконности аннексии Крыма Россией.

"Текст в Интернете будет исправлен, а также исправление появится в следующем печатном выпуске журнала Survival", - говорится в заявлении IISS.

Напомним, Международный институт стратегических исследований в последнем выпуске журнала Survival назвал аннексированный Севастополь в Крыму территорией России. В украинском посольстве в Британии сразу отреагировали на инцидент и выразили разочарование, а также напомнили, что Севастополь был оккупирован Россией в 2014 году.

Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что в мобильном приложении "Погода" американская компания Apple на территории России начала показывать Крым и Севастополь российской территорией. Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple за это.действие. Он посоветовал Apple представить, что ее разработки "украл злейший враг".