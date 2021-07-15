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Міжнародний аеропорт в Одесі скасував всі рейси на сьогодні: причина

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Четвер 15 липня 2021 09:09
Міжнародний аеропорт в Одесі скасував всі рейси на сьогодні: причина Фото: в Одесі сьогодні скасували всі авіарейси (facebook.com/odesa.aero)
Автор: РБК-Україна

"Міжнародний аеропорт "Одеса" сьогодні не прийматиме жодного рейсу. Всі заплановані прибуття і відправлення літаків скасовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на табло аеропорту.

Зокрема, скасовані рейси в Туреччину, Польщу, Єгипет та Ізраїль. Також не будуть виконуватися внутрішні рейси між Одесою та Києвом.

Причина скасування авіарейсів в Одесі

Кілька тижнів тому в аеропорту повідомили, що одеське летовище пройшло всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.

"Задля підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації, було видано NOTAM A2243/21, згідно якому Міжнародний аеропорт "Одеса" не буде приймати та відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня", - говорится в повідомленні.

Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня. Очікується, що аеропорт після цього зможе обслуговувати понад 2 млн пасажирів на рік.

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