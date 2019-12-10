Международный аэропорт Харьков отменил ряд рейсов из-за тумана

Международный аэропорт "Харьков" сообщил об отмене ряда рейсов из-за тумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сообщается об отмене следующих рейсов: Харьков-Киев PS 026 (МАУ); Харьков-Катовице W6 1298 (Wizz Air); Харьков-Варшава LO 760 (LOT); Харьков-Тбилиси PQ 441 (SkyUp Airlines); Харьков-Шарм-эль-Шейх PS 5241 (МАУ); Киев-Харьков PS 025 (МАУ) и Тбилиси-Харьков PQ 442 (SkyUp Airlines).

На запасной аэродром в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) прибыли самолеты, осуществляющие рейсы: Катовице-Харьков W6 1297 (Wizz Air); Шарджа-Харьков PQ 576 (SkyUp Airlines); Варшава-Харьков LO 759 (LOT) и Шарм-эль-Шейх-Харьков PS 5242 (МАУ).

Напомним, погода в Киеве 10 декабря ухудшится, синоптики прогнозируют туман. По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в Киеве вечером 10 декабря ночью и в первой половине дня 11 декабря ожидается туман, видимость 200-500 м. (первый уровень опасности, желтый).

Во вторник, 11 декабря, осадки вероятны лишь на западе, а именно на Закарпатье и Буковине. Ожидается, что температура воздуха начнет постепенно снижаться. Средняя температура будет колебаться от +2 до +6 градусов, лишь на юге сохранится до +7...+9 тепла. Ночью существенных температурных изменений не прогнозируют, как и раньше ожидается до -1.