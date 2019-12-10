ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Международный аэропорт Харьков отменил ряд рейсов из-за тумана

Новости » Общество     10.12.2019 - 17:44
Международный аэропорт Харьков отменил ряд рейсов из-за тумана
Фото: аэропорт в Харькове (hrk.aero)

Международный аэропорт сообщил об отмене ряда рейсов

Международный аэропорт "Харьков" сообщил об отмене ряда рейсов из-за тумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сообщается об отмене следующих рейсов: Харьков-Киев PS 026 (МАУ); Харьков-Катовице W6 1298 (Wizz Air); Харьков-Варшава LO 760 (LOT); Харьков-Тбилиси PQ 441 (SkyUp Airlines); Харьков-Шарм-эль-Шейх PS 5241 (МАУ); Киев-Харьков PS 025 (МАУ) и Тбилиси-Харьков PQ 442 (SkyUp Airlines).

На запасной аэродром в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) прибыли самолеты, осуществляющие рейсы: Катовице-Харьков W6 1297 (Wizz Air); Шарджа-Харьков PQ 576 (SkyUp Airlines); Варшава-Харьков LO 759 (LOT) и Шарм-эль-Шейх-Харьков PS 5242 (МАУ).

Напомним, погода в Киеве 10 декабря ухудшится, синоптики прогнозируют туман. По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в Киеве вечером 10 декабря ночью и в первой половине дня 11 декабря ожидается туман, видимость 200-500 м. (первый уровень опасности, желтый).

Во вторник, 11 декабря, осадки вероятны лишь на западе, а именно на Закарпатье и Буковине. Ожидается, что температура воздуха начнет постепенно снижаться. Средняя температура будет колебаться от +2 до +6 градусов, лишь на юге сохранится до +7...+9 тепла. Ночью существенных температурных изменений не прогнозируют, как и раньше ожидается до -1.

У Ярославского сообщили о росте пассажиропотока аэропорта Харькова почти на 40% В городах Украины прошли акции протеста "Красные линии"
Новости Украины ХарьковХарьковаэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь