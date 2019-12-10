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У Харкові повідомили про скасування авіарейсів через туман

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 17:44
У Харкові повідомили про скасування авіарейсів через туман
Фото: аеропорт в Харкові (hrk.aero)

Міжнародний аеропорт повідомив про скасування ряду рейсів

Міжнародний аеропорт "Харків" повідомив про скасування ряду рейсів через туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Повідомляється про скасування наступних рейсів: Харків-Київ PS 026 (МАУ); Харків-Катовіце W6 тисячі двісті дев'яносто вісім (Wizz Air); Харків-Варшава LO 760 (LOT); Харків-Тбілісі PQ 441 (SkyUp Airlines); Харків-Шарм-ель-Шейх PS 5241 (МАУ); Київ-Харків PS 025 (МАУ) і Тбілісі-Харків PQ 442 (SkyUp Airlines).

На запасний аеродром в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) прибули літаки, що здійснюють рейси: Катовіце-Харків W6 1297 (Wizz Air); Шарджа-Харків PQ 576 (SkyUp Airlines); Варшава-Харків LO 759 (LOT) і Шарм-ель-Шейх-Харків PS 5242 (МАУ).

Нагадаємо, погода у Києві 10 грудня погіршиться, синоптики прогнозують туман. За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру в Києві увечері 10 грудня вночі і в першій половині дня 11 грудня очікується туман, видимість 200-500 м. (Перший рівень небезпеки, жовтий).

У вівторок, 11 грудня, опади можливі лише на заході, а саме на Закарпатті і Буковині. Очікується, що температура повітря почне поступово знижуватися. Середня температура коливатиметься від +2 до +6 градусів, лише на півдні збережеться до +7... + 9 тепла. Вночі істотних температурних змін не прогнозують, як і раніше очікується до -1.

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