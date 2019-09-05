Международные следователи не допрашивали Цемаха перед освобождением

Международная Совместная следственная группа (JIT) не допрашивала фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха до его освобождения из-под стражи. Об этом заявила пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк в комментарии "Радио Свобода".

По словам пресс-секретаря JIT, бывший боевик "ДНР" Цемах является "интересным для следствия человеком". Также она выразила сожаление по поводу освобождения Цемаха, так как следователи могут не получить возможности его допросить.

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, чтобы он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить. Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно продолжится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - отметила она.

Также в JIT отказались комментировать решение Киевского апелляционного суда.

"Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать", - подчеркнула пресс-секретарь следственной группы.

Напомним, ранее депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что решение об освобождении фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха является "тревожным сигналом" для Евросоюза. Тогда же она отметила, что не знает, проводили ли международные следователи допросы Цемаха.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 5 сентября, Киевский апелляционный суд под личное обязательство выпустил из-под стражи бывшего боевика террористической организации "ДНР" Владимира Цемаха, который является фигурантом дела о крушении рейса MH17.