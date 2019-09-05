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В Европарламенте назвали освобождение Цемаха "тревожным сигналом"

Новости » Политика    05.09.2019 - 14:26
В Европарламенте назвали освобождение Цемаха "тревожным сигналом"
Фото: Кати Пири (yvote.eu)

Пока неизвестно осуществляли ли международные следователи допросы Цемаха

Решение Киевского апелляционного суда освободить из-под стражи фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха является "тревожным сигналом". Об этом заявила представительница Нидерландов в Европейском парламенте Кати Пири в комментарии DW.

По словам Пири, освобождение бывшего "начальника ПВО" террористической организации "ДНР" Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе рейса MH17, вызывает тревогу в Европейском союзе.

"Освобожденияе подозреваемого, которого хочет допросить международная следственная группа (Цемаха - ред.), вызывает тревогу", - заявила евродепутат.

Также Пири отметила, что она не владеет информацией о каких-либо следственных действиях или допросах Цемаха, которые могла осуществлять международная следственная группа.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд под личное обязательство выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, который является фигурантом дела о крушении рейса MH17.

Кроме того, прокурор Олег Пересада заявил, что Цемах вернется на временно оккупированную территорию Украины по месту своей регистрации. Прокурор добавил, что по его мнению, Цемах может убежать и скрываться от следствия.

Как писало РБК-Украина, ранее Цемах сознался, что был свидетелем падения малайзийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе.

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