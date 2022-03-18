Международные санкции сломают российскую экономику, - эксперт Atlantic Council

"Есть три разные аспекта. Первый - эти санкции огромные. Они заломят российскую экономику немедленно, сразу. Можно сказать, что российская экономика кончилась 28 февраля из-за западных санкций", - отметил он.

Также Аслунд обратил внимание, что в западных странах нарастают бойкоты компаний, которые продолжают вести свой бизнес в РФ - "потому что сейчас просто неприлично торговать с Россией".

Что касается третьего аспекта - смогут ли санкции международного сообщества привести к смене путинского режима - то тут экономист не может дать однозначный прогноз.

"Мы видели ужасных диктаторов, которые сломали свою экономику... они остались при власти, независимо от того, что они совсем разрушили свои экономики. Это разные вещи. Российская экономика сломается, но что политически произойдет, мы не можем сказать", - заявил аналитик.

Аслунд убежден, что вскоре Россия не сможет обслуживать свой внешний долг, что указывает на приближение дефолта.

"Россия сейчас платит рублями, когда нужно платить долларами. И вопрос тогда - как это называется?.. Мне кажется, что будет дефолт достаточно скоро", - рассказал экономист.