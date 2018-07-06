Международные резервы Украины в июне составили около 18 млрд долларов

В течение месяца они сократились на 1,1%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2018 года составили 17,9782 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщается, за июнь они сократились на 1,1% в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированным в иностранной валюте.

В чатсности, 562,4 млн долларов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 552,5 млн долларов - обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Кроме того, 162 млн долларов правительство и Национальный банк Украины уплатили в пользу Международного валютного фонда в течение июня.

Основным источником пополнения резервов в июне стали поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 539,4 млн долларов.

В то же время, покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке перестала быть главным источником пополнения резервов, которым была в прошлые месяцы. Учитывая некоторое ухудшение внешней ценовой конъюнктуры для товаров украинского экспорта и спад интересов международных инвесторов к развивающимся рынкам, возможности Национального банка выкупать избыточное предложение иностранной валюты без давления на обменный курс гривны были ограничены.

Также в июне Национальный банк впервые с января возобновил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.

Как следствие, чистая покупка иностранной валюты Национальным банком сократилась до 24 млн долларов.

В частности:

90 млн долларов составляла покупка иностранной валюты (все операции по покупке осуществлялись в форме интервенций по выбору лучшей цены);

66 млн долларов составляли продажу иностранной валюты (все операции по продаже осуществлялись в форме интервенций по выбору лучшей цены).

Кроме того, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 38,2 млн долларов.

В целом, по состоянию на 1 июля 2018 объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, международные резервы Украины в мае сократились на 1,6%.