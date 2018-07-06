Міжнародні резерви України у червні склали близько 18 млрд доларів

Протягом місяця вони скоротилися на 1,1%

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2018 року склали 17,9782 доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як повідомляється, за червень вони скоротилися на 1,1% у зв'язку із здійсненням платежів за державним боргом, номінованим в іноземній валюті.

У чатсності, 562,4 млн доларів були спрямовані на платежі уряду з обслуговування і погашення державного боргу в інвалюті (крім платежів на користь МВФ), з яких 552,5 млн доларів - обслуговування і погашення ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

Крім того, 162 млн доларів уряд і Національний банк України сплатили на користь Міжнародного валютного фонду протягом червня.

Основним джерелом поповнення резервів у червні сталі надходження на користь уряду від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, у сумі 539,4 млн доларів.

У той же час, купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку перестала бути головним джерелом поповнення резервів, яким була в минулі місяці. Враховуючи деяке погіршення зовнішньої цінової кон'юнктури для товарів українського експорту та спад інтересів міжнародних інвесторів до ринків, можливості Національного банку викуповувати надлишкову пропозицію іноземної валюти без тиску на обмінний курс гривні були обмежені.

Також в червні Національний банк вперше з січня відновив продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу.

Як наслідок, чиста купівля іноземної валюти Національним банком скоротилася до 24 млн доларів.

Зокрема:

90 млн доларів становила купівля іноземної валюти (всі операції з купівлі здійснювалися у формі інтервенцій щодо вибору найкращої ціни);

66 млн доларів становили продаж іноземної валюти (всі операції з продажу здійснювалися у формі інтервенцій щодо вибору найкращої ціни).

Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 38,2 млн доларів.

У цілому, за станом на 1 липня 2018 обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Нагадаємо, міжнародні резерви України у травні скоротились на 1,6%.