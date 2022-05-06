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Международные резервы Украины сократились на 4% в апреле

Фото: Национальный банк Украины (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

По итогам апреля международные резервы сократились на 4% из-за продажи валюты Национальным банком Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Международные резервы на 1 мая составили 26,9 млрд долларов. Их динамика на протяжении апреля определилась, прежде всего, операциями Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

В предыдущем месяце НБУ продал 2,244 млрд долларов на валютном рынке. В свою очередь выкупил центробанк всего 43 млн долларов, поэтому чистая продажа валюты составила 2,201 млрд "зеленых".

"Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышения спроса на валюту над предложением. Это обусловлено прежде всего значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами из-за активного использования карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта", – отметили в НБУ.

Операции по управлению госдолгом тоже повлияли на динамику международных резервов. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил 614 миллионов.

Напомним, что глава Минфина Марченко призвал ввести немедленное эмбарго на энергоносители из РФ.

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