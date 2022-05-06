Украина призывает ввести немедленное эмбарго на энергоносители из РФ, - Марченко
Министр финансов Сергей Марченко призвал Запад ввести "крайне необходимый" запрет на импорт российских энергоносителей прямо сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Полное эмбарго на энергоносители из РФ западные страны должны ввести как можно скорее. В интервью такое мнение высказал глава Минфина.
"Это очень важно и очень необходимо сделать прямо сейчас. Именно потому, что огромные цены на нефть и газ помогают России обеспечить профицит своего бюджета. В отличие от нас с большим дефицитом, бюджет России наполняется большими доходами", – заявил Марченко.
Глава ведомства подтвердил, что полный запрет на импорт российских энергоносителей не остановит войну. Однако Россия должна нести серьезные издержки из-за развязывание агрессии. Кроме того, этот фактор может иметь серьезное значение при длительном конфликте.
Напомним, что глава МИД Кулеба призвал после одобрения нефтяного эмбарго приступить к запрету импорта газа из РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.