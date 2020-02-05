Международные резервы Украины в январе выросли на 1 млрд долларов

Размер международных резервов Украины в течение января 2020 года вырос на 3,9% (на 990,65 млн долларов) на 1 февраля составил 26 292,81 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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Как отмечает пресс-служба НБУ, на динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

Во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. В конце января правительство разместило облигации внешнего государственного займа на 1,25 млрд евро. В то же время на обслуживание и погашение долга в иностранной валюте было направлено 656,1 млн долларов.

Во-вторых, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили в январе объемы продаж на 98,0 млн долларов.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 170,6 млн долларов (в эквиваленте).

Отметим, Государственная казначейская служба Украины 27 января 2020 года получила средства от облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году.

Напомним, ранее Национальный банк обнародовал данные о структуре международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долларов.

В конце января 2020 года Национальный банк Украины улучшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года более чем на 5 млрд долларов - с 24 до 29,3 млрд долларов.