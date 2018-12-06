Міжнародні резерви України за листопад зросли майже на 1 млрд доларів

Міжнародні резерви зросли до 17,711 млрд доларів
Міжнародні резерви України за минулий місяць зросли на 5,8% або на 974,5 млн доларів - до 17,711 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Нацбанка.
Повідомляється, що міжнародні резерви збільшилися після залучення коштів урядом та купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку:
Крім того, на розмір міжнародних резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) у сумі 50,4 млн доларів (в еквіваленті).
Станом на 1 грудня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.
Нагадаємо, станом на 1 листопада міжнародні резерви становили 16 млрд 737 млн доларів.
За оцінкою МВФ, Україні необхідно досягти резервів на 30 млрд доларів.