Міжнародні резерви України за листопад зросли майже на 1 млрд доларів

Фото: Національний банк України (РБК-Україна)

Міжнародні резерви зросли до 17,711 млрд доларів

Міжнародні резерви України за минулий місяць зросли на 5,8% або на 974,5 млн доларів - до 17,711 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Нацбанка.

Повідомляється, що міжнародні резерви збільшилися після залучення коштів урядом та купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку:

уряд отримав 2 млрд доларів від розміщення єврооблігацій та 82,9 млн доларів від продажу облігацій внутрішньої державної позики. При цьому платежі за держборгом були нижче надходжень від продажу цінних паперів;

у листопаді чиста купівля валюти на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 232 млн доларів. В цілому в листопаді пропозиція валюти була вище попиту, зокрема завдяки надходженню виручки від експорту аграрної та металургійної продукції.

Крім того, на розмір міжнародних резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) у сумі 50,4 млн доларів (в еквіваленті).

Станом на 1 грудня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Нагадаємо, станом на 1 листопада міжнародні резерви становили 16 млрд 737 млн доларів.

За оцінкою МВФ, Україні необхідно досягти резервів на 30 млрд доларів.