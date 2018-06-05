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Міжнародні резерви України у травні скоротилися на 1,6%

НовиниФінанси    05.06.2018 - 17:08
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Причина скорочення - платежі за держборгом в іноземній валюті

Міжнародні резерви України у травні склали близько 18,2 млрд доларів за попередніми даними, скоротившись за місяць на 1,6%. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як пояснюють у Нацбанку, причиною скорочення резервів стало здійснення урядом платежів за державним боргом, номінованому в іноземній валюті.

Так, 455,1 млн доларів (в еквіваленті) було сплачено на користь Міжнародного валютного фонду протягом травня.

Крім того, 214,4 млн доларів були спрямовані на платежі уряду з обслуговування і погашення державного боргу в інвалюті (крім платежів на користь МВФ). З цієї суми 126,2 млн доларів - на обслуговування і погашення ОВДП та 18,5 млн доларів - на обслуговування за суверенними єврооблігаціями України.

У той же час, основним джерелом поповнення резервів у травні залишалася купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку. Завдяки високим цінам на товари українського експорту (метали, руду та зернові) на зовнішніх ринках, а також збільшення пропозиції валюти з боку банків, якими з початку квітня Національний банк розширив можливості здійснювати власні операції з іноземною валютою на міжбанківському ринку.

Завдяки домінування пропозиції іноземної валюти над попитом Національний банк користувався можливістю поповнити міжнародні резерви, необхідні для забезпечення макрофінансової стабільності, без протидії зміцнення обмінного курсу гривні. За підсумками травня Національний банк купив на міжбанківському ринку 181,2 млн доларів. Усі операції з купівлі здійснювалися у формі інтервенцій за запитом кращого курсу.

Також минулого місяця в резерви надійшло 272,3 млн доларів і 64,6 млн євро від розміщення урядом ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 162,3 млн доларів.

У цілому, станом на 1 червня 2018 обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Нагадаємо, в квітні профіцит платіжного балансу України склав 290 млн доларів.

Держборг України у квітні скоротився на 0,41% Україна у квітні наростила міжнародні резерви до 18,4 млрд доларів
Теги публікації: международные резервы, статистика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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