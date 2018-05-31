В апреле профицит платежного баланса Украины составил 290 млн долларов

Резервы превысили 18 млрд долларов

В апреле платежный баланс сведен с профицитом на уровне 290 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщается, профицит платежного баланса позволил увеличить международные резервы на 1,3% до 18,4 млрд долларов по состоянию на конец апреля, что обеспечивало 3,3 месяца импорта будущего периода.

В апреле текущий счет вернулся к положительным значениям (175 млн долларов) по сравнению с дефицитом в марте (628 млн долларов), благодаря сужению дефицита торговли товарами и меньшими выплатами по обслуживанию государственного долга. В то же время апрельский профицит текущего счета был практически на уровне соответствующего месяца прошлого года.

За январь - апрель дефицит текущего счета (202 млн долларов) незначительно превысил показатель прошлого года (176 млн долларов).

Объемы экспорта в апреле выросли на 19,6% в годовом измерении до 3,7 млрд долларов. Рост экспорта в апреле был обусловлен:

- сохранением высоких мировых цен на черные металлы, на фоне низкой базы сравнения прошлого года, что привело к существенному росту стоимостных объемов экспорта продукции металлургии в годовом измерении (в 1,7 раза);

- восстановлением роста экспорта продовольственных товаров (8,1% г/г) благодаря благоприятной внешней ценовой конъюнктуре. Так физические объемы поставок зерновых культур остались на уровне прошлого года, но благодаря существенному росту мировых цен стоимостные объемы их экспорта увеличились на 11,6% г/г.

Всего за январь - апрель экспорт товаров вырос на 11,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 14,1 млрд долларов.

Объемы импорта товаров в апреле увеличились на 18,1% до 4,1 млрд долларов прежде всего за счет неэнергетического импорта. Рост был обусловлен:

- высоким потребительским спросом, который стимулировал рост объемов импорта продовольственных товаров (на 24,6% г/г), а также отдельной машиностроительной продукции (в частности мобильных телефонов, бытовой и компьютерной техники);

- низкой базой сравнения для импорта отдельных товаров (в частности фармацевтических препаратов).

Стоимостные объемы энергетического импорта остались почти на уровне предыдущего месяца, однако на фоне низкой базы сравнения прошлого года возобновился их рост в годовом измерении (на 9,9%). Так, ускорился рост импорта угля и существенно замедлилось падение объемов импорта газа из-за резкого снижения их поставок в апреле прошлого года.

Всего за январь - апрель импорт товаров вырос на 13,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 16,6 млрд долларов.

В апреле чистый приток капитала по финансовому счету уменьшился до 119 млн долларов. Чистые обязательства государственного сектора перед внешним миром сократились на 121 млн долларов преимущественно из-за погашения гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов. Зато продолжался приток капитала в реальный сектор, обеспеченный, в частности, успешным размещением еврооблигаций одним из ведущих украинских мобильных операторов.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций остались на уровне предыдущего месяца (98 млн долларов) и практически полностью были направлены в реальный сектор экономики. За четыре месяца 2018 чистые поступления прямых иностранных инвестиций составили 394 млн долларов.

В апреле рост объемов наличной валюты вне банков замедлился (до 23 млн долларов) на фоне увеличения чистой продажи населением наличной валюты. С начала года рост наличных вне банков составил 208 млн долларов.

В целом, в январе - апреле приток средств по финансовому счету составил 222 млн долларов.

По итогам первых четырех месяцев 2018 сальдо сводного платежного баланса было близким к нулю (составило +18 млн долларов).

Напомним, согласно обнародованным прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, экономика Украины в ближайшей перспективе будет развиваться в позитивном ключе.