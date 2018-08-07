Международные резервы Украины в июле составили 17,7 млрд долларов

В течение месяца они сократились на 1,3%

По итогам июля 2018 года международные резервы Украины составляли 17,7 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По предварительным данным на 1 августа 2018 года, международные резервы Украины составили 17,748 млрд долларов.

Сообщается, что за июль резервы сократились на 1,3%. В первую очередь из-за выплаты платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте.

На обслуживание и погашение государственного и гарантированного госдолга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) было направлено 321,5 млн долларов. В частности, 231,6 млн долларов на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Также на объем резервов повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке. В частности, за прошедший месяц чистая продажа валюты Нацбанком составила 64,4 млн долларов.

Отметим, что в первой половине июля НБУ купил 99 млн долларов путем интервенции по выбору лучшей цены. По итогам месяца было продано 163,3 млн долларов, в том числе через интервенции по выбору лучшей цены - 135,2 млн долларов и во время аукциона - 28,1 млн долларов.

В то же время основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 130,9 млн долларов и 60,5 млн евро.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов на сумму 45,9 млн долларов.

В целом, по состоянию на 1 августа 2018 года объем международных резервов покрывает три месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2018 года составили 17,9782 долларов.