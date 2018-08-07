Міжнародні резерви України в липні склали 17,7 млрд доларів

Протягом місяця вони скоротилися на 1,3%

За підсумками липня 2018 року міжнародні резерви України склали 17,7 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За попередніми даними на 1 серпня 2018 року, міжнародні резерви України склали 17,748 млрд доларів.

Повідомляється, що за липень резерви скоротилися на 1,3%. В першу чергу через виплати платежів по державному боргу, номінованому в іноземній валюті.

На обслуговування та погашення державного і гарантованого держборгу в іноземній валюті (крім платежів на користь МВФ) було направлено 321,5 млн доларів. Зокрема, 231,6 млн доларів на обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Також на обсяг резервів вплинули інтервенції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Зокрема, за минулий місяць чистий продаж валюти Нацбанком склав 64,4 млн доларів.

Відзначимо, що в першій половині липня НБУ купив 99 млн доларів шляхом інтервенції з вибору кращої ціни. За підсумками місяця було продано 163,3 млн доларів, у тому числі через інтервенції з вибору найкращої ціни - 135,2 млн доларів і під час аукціону - 28,1 млн доларів.

У той же час основним джерелом поповнення резервів у липні залишалися надходження на користь уряду від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, у сумі 130,9 млн доларів і 60,5 млн євро.

Крім того, на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів на суму 45,9 млн доларів.

У цілому, станом на 1 серпня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває три місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 липня 2018 року склали 17,9782 доларів.