Международные партнеры поддерживают ужесточение наказания за ложь в декларации, - Монастырский

Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)

Международные партнеры Украины поддерживают возвращение наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование и не предоставление декларации.

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

По его словам, законопроект о восстановлении наказания за недостоверное декларирование рассматривался на СНБО под председательством президента.

Были также обсуждены необходимость восстановить то положение документа, которое президент предлагал с самого начала, и внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

"В свое время глава государства предлагал, чтобы за существенную ложь в декларациях предусматривалось лишение свободы. Затем парламент пришел к компромиссу относительно не лишения, а ограничения свободы, и проголосовал за это. Ведь такое решение было нужно, чтобы когда начались уголовные производства НАБУ, органы Нацполиции, которые расследуют ложь, могли работать и не терять времени", - напомнил политик.

Пока президент настаивает на том, чтобы за существенную ложь в декларациях на более 2 тыс. прожиточных минимумов предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет и права занимать должности до 3 лет (для топ-чиновников).

Стоит отметить, что это будет одно из альтернативных наказаний наравне со штрафами и общественными работами.

Кроме того, в законопроекте Владимира Зеленского предлагается, чтобы ложь относительно деклараций была признана коррупционным правонарушением.

Также теперь невозможно будет применять к преступникам действенное раскаяние, которое раньше давало возможность освобождать их от ответственности.

Практика предыдущих лет показала, что это было массовое явление - более 90% преступников освобождали от ответственности в связи с действенным раскаянием (признание в суде о том, что соврал). Как отметил Монастырский, норма президента исключает такую возможность.

В то же время, по словам председателя комитета ВР по вопросам правовой политики Андрея Костина, президент последовательно придерживается своей принципиальной позиции относительно бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

"Внесение этого законопроекта об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях - это то, чего ждет украинское общество, это совпадает с позицией международных партнеров Украины и рекомендациями Венецианской комиссии", - подчеркнул народный депутат.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Соответствующий законопроект будет внесен в Верховную раду как неотложный.