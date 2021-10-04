Международные наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Грузии. Выборы органов местного самоуправления в Грузии имели соревновательный характер, но происходили в атмосфере давления на избирателей и на фоне ряда нарушений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW .

В воскресенье с оценкой выборов, которые состоялись в Грузии, выступила совместная наблюдательная миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и Европейского парламента.

На пресс-конференции в Тбилиси наблюдатели заявили о "широко распространенных и повторяющихся обвинениях в запугивании, покупке голосов, а также давлении на кандидатов и избирателей".

"На этих выборах было большое количество кандидатов, которые вели свободную агитацию и придерживались разных взглядов", - отметил глава миссии БДИПЧ Альберт Йонссон. Вместе с тем он указал на "все более агрессивный политический дискурс и даже случаи физического насилия" и призвал власти Грузии тщательно расследовать вероятные нарушения.

Наблюдатели также сообщили, что в ходе избирательной кампании "многие оппозиционные кандидаты были вынуждены выйти из предвыборной гонки", и некоторые из них предположительно сделали это под давлением властной партии. Кроме того, в кампании почти не участвовали женщины.

Вместе с тем наблюдатели положительно оценили процесс голосования на подавляющем большинстве участков, а также управление избирательным процессом со стороны власти. Заседание ЦИК впервые были открытыми и транслировались в прямом эфире, что повысило прозрачность процесса, указали представители миссии.

Как сообщалось, 2 октября в Грузии проходило голосование на выборах в органы местного самоуправления. Граждане выбирали 64 мэров, а также 2068 членов 64 сакребуло - городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).

По предварительным данным ЦИК, 46,68% избирателей поддержали властную партию "Грузинская мечта".

Напомним, что в результате договоренности между властью и оппозицией, если "Грузинская мечта" наберет менее 43%, состоятся внеочередные выборы в парламент.