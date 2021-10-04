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Міжнародні спостерігачі заявили про порушення на виборах в Грузії

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Грузія, Понеділок 04 жовтня 2021 04:04
Міжнародні спостерігачі заявили про порушення на виборах в Грузії Фото: міжнародні спостерігачі заявили про порушення на виборах в Грузії (flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

Міжнародні спостерігачі заявили про порушення на виборах в Грузії. Вибори органів місцевого самоврядування у Грузії мали змагальний характер, але відбувалися в атмосфері тиску на виборців і на тлі низки порушень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

У неділю з оцінкою виборів, які відбулися у Грузії, виступила спільна наглядова місія Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи та Європейського парламенту.

На прес-конференції в Тбілісі спостерігачі заявили про "широко поширені й повторювані звинувачення в залякуванні, купівлі голосів, а також тиску на кандидатів і виборців".

"На цих виборах була велика кількість кандидатів, які вели вільну агітацію і дотримувалися різних поглядів", - зазначив глава місії БДІПЛ Альберт Йонссон. Разом з тим він указав на "дедалі агресивніший політичний дискурс і навіть випадки фізичного насильства" та закликав владу Грузії ретельно розслідувати ймовірні порушення.

Спостерігачі також повідомили, що в ході виборчої кампанії "багато опозиційних кандидатів були змушені вийти з передвиборних перегонів", і деякі з них імовірно зробили це під тиском владної партії. Крім того, в кампанії майже не брали участь жінки.

Разом з тим спостерігачі позитивно оцінили процес голосування на переважній більшості дільниць, а також управління виборчим процесом з боку влади. Засідання ЦВК вперше були відкритими і транслювалися в прямому ефірі, що підвищило прозорість процесу, вказали представники місії.

Як повідомлялося, 2 жовтня в Грузії проходило голосування на виборах до органів місцевого самоврядування. Громадяни обирали 64 мерів, а також 2068 членів 64 сакребуло - міських і муніципальних зборів (як за пропорційною, так і за мажоритарною системою).

За попередніми даними ЦВК, 46,68% виборців підтримали владну партію "Грузинська мрія".

Нагадаємо, що в результаті домовленності між владою і опозицією, якщо "Грузинська мрія" набере менше 43%, відбудуться позачергові вибори в парламент.

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