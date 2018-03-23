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Международные наблюдатели на "выборах" в Крыму были "симпатизирующими РФ", - ИС

НовостиОбщество    23.03.2018 - 14:47
Фото: международные наблюдатели на "выборах" в Крыму (sevastopol.izbirkom.ru)
Фото: международные наблюдатели на "выборах" в Крыму (sevastopol.izbirkom.ru)

Иностранцы сопровождались представителями России

Международные наблюдатели на "выборах президента" России в оккупированном Крыму были "симпатизирующими политике Кремля". Об этом сообщает "Информационное сопротивление" со ссылкой на источники.

Как известно, 18 марта на территории оккупированного Крымского полуострова в качестве "международных наблюдателей" присутствовали представители более 20 стран мира. На "выборах" присутствовали представители Франции, Финляндии, Швеции, Испании, Израиля, Украины, Германии, Норвегии, Кипра, Греции, Дании, Великобритании, Пакистана, Венесуэлы, Италии, Ливана, Австрии, Малайзии, Латвии, Афганистана.

Указано, что иностранцы сопровождались представителями России, которые демонстрировали им специально и заранее подготовленные "избирательные участки".

По данным ИС, "наблюдатели" посетили 10 "участков" в городах Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Бахчисарай. При этом последние не были привлечены к проведению "выборов" в "проблемных" для Крымской "власти" районах проживания крымских татар с целью не допустить внештатных ситуаций.

ИС приводит данные иностранных граждан, которые симпатизируют политике Кремля, а также играли роль "международных наблюдателей".

Указано, что с учетом приоритетности для РФ немецкого направления, визит представителей "Альтернативы для Германии" (АдГ) проходил отдельно и организовывался заместителем комитета по межнациональным связям т.н. "госсовета Крыма" - лидера немецкой диаспоры Крыма Юрием Гемпелем.

Кроме того, ИС приводит данные представителей  АдГ, которые посетили оккупированный Крым в качестве "международных наблюдателей".

Напомним, 22 марта Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента Российской Федерации на территории аннексированного ею Крыма. За принятие проекта постановления №8168-1 проголосовали 255 депутатов.

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Теги публикации: Крым, выборы    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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