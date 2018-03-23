Міжнародні спостерігачі на "виборах" в Криму були "ті, що симпатизують РФ", - ІС

Іноземці супроводжувалися представниками Росії

Міжнародні спостерігачі на виборах президента Росії в окупованому Криму були "ті, що симпатизують політиці Кремля". Про це повідомляє "Информационное сопротивление" з посиланням на джерела.

Як відомо, 18 березня на території окупованого Кримського півострова в якості міжнародних спостерігачів" були присутні представники понад 20 країн світу. На "виборах" були присутні представники Франції, Фінляндії, Швеції, Іспанії, Ізраїлю, України, Німеччини, Норвегії, Кіпру, Греції, Данії, Великобританії, Пакистану, Венесуели, Італії, Лівану, Австрії, Малайзії, Латвії, Афганістану.

Зазначено, що іноземці супроводжувалися представниками Росії, які демонстрували їм спеціально і заздалегідь підготовлені "виборчі дільниці".

За даними ІС, "спостерігачі" відвідали 10 "ділянок" в містах Сімферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Бахчисарай. При цьому останні не були залучені до проведення виборів у "проблемних" для Кримської "влади" районах проживання кримських татар з метою не допустити позаштатних ситуацій.

ІС наводить дані іноземних громадян, які симпатизують політиці Кремля, а також грали роль "міжнародних спостерігачів".

Зазначено, що з урахуванням пріоритетності для РФ німецького напряму, візит представників "Альтернативи для Німеччини" (АдГ) проходив окремо і організовувався заступником комітету з питань міжнаціональних зв'язків т. н. "держради Криму" - лідера німецької діаспори Криму Юрієм Гемпелем.

Крім того, ІС наводить дані представників АдГ, які відвідали окупований Крим у якості "міжнародних спостерігачів".

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада визнала нелегітимними вибори президента Російської Федерації на території анексованого нею Криму. За ухвалення проекту постанови №8168-1 проголосували 255 депутатів.