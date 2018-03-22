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Рада признала нелегитимными выборы президента РФ в Крыму

НовостиПолитика    22.03.2018 - 14:38
Фото: Верховная Рада Украины (фото из открытых источников)
Фото: Верховная Рада Украины (фото из открытых источников)

За постановление проголосовали 255 депутатов

Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента Российской Федерации на территории аннексированного ею Крыма. За принятие проекта постановления №8168-1 проголосовали 255 депутатов.

"Организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов президента России голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь является противоправной", - сказано в заявлении.

Документом обозначено, что результаты голосования на территории оккупированного полуострова незаконны, ничтожны и не имеют никаких правовых последствий.

Кроме того, проведение выборов и их результаты не становятся свидетельством изменения статуса Крыма, к части территории Украины, определенной законодательством и Конституцией Украины.

Рада призывает международное сообщество применить дополнительные санкции против России и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования во время выборов президента России на территории Крыма, а также причастным к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории.

Напомним, Украина подала заявку в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму. Дебаты могут состояться на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

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Темы: Заседание Рады    Теги: Российская Федерация, выборы, Крым
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