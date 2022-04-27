Международные хакеры синхронизируют с Украиной свои атаки против РФ

Международные хакеры, которые атакуют российские ресурсы после вторжения в Украину, координируют свои действия с Украиной. В основном их деятельность не публична.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как отметил министр, очень много хакерских групп по всему миру сегодня задействовано для того, чтобы помочь Украине.

"Часто это непубличные организации, они скрывают свое реальное лицо и редко хотят коммуницировать с кем-то. Но скажу, что происходит более или менее синхронизированная деятельность со всеми ключевыми группами", - сообщил Федоров.

Напомним, международная группа хакеров Anonymous слила персональные данные 120 тысяч российских военных. Все они участвуют в военные агрессии против Украины.