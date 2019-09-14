ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Международном инвестиционном банке назвали обыск незаконным

Новости » Общество    14.09.2019 - 01:38
В Международном инвестиционном банке назвали обыск незаконным
Фото: Международный инвестиционный банк (из открытых источников)

В банке заявили, что предоставили изъятые при обыске документы еще в августе

У Государственного бюро расследований не было законных оснований для обыска в офисе Международного инвестиционного банка, изъятые 13 сентября документы якобы были предоставлены банком следователям добровольно еще в августе. Об этом заявил и. о. председателя правления банка Юрий Белоконь, передает РБК-Украина со ссылкой на канал "Прямой".

"Никаких законных оснований для проведения таких следственных действий, в таком именно формате с привлечением представителей Национальной полиции и блокирования работы банка не было. Эти действия не касались деятельности банка и проводились в отношении одного из клиентов банка, который обслуживается в нашем банке", - утверждает Белоконь.

По его словам, никаких претензий к банку и к упомянутому клиенту нет.

"Мы считаем, что такие действия были недопустимыми по отношению к нашему финансовому учреждению, поскольку выемка документов, которые сегодня изымались по данному клиенту уже состоялась и они были предоставлены добровольно банком еще в августе", - утверждает глава правления банка.

Напомним, 13 сентября силовики провели обыск в офисе Международного инвестиционного банка, который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко. Обыски прошли в рамках досудебного расследования ГБР уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском".

Коломойский увидел окно возможностей для мирового соглашения по ПриватБанку В "ПриватБанк" пришли с обысками
Новости Украины Порошенко ПетрбанкиГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь