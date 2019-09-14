В Международном инвестиционном банке назвали обыск незаконным

Фото: Международный инвестиционный банк (из открытых источников)

В банке заявили, что предоставили изъятые при обыске документы еще в августе

У Государственного бюро расследований не было законных оснований для обыска в офисе Международного инвестиционного банка, изъятые 13 сентября документы якобы были предоставлены банком следователям добровольно еще в августе. Об этом заявил и. о. председателя правления банка Юрий Белоконь, передает РБК-Украина со ссылкой на канал "Прямой".

"Никаких законных оснований для проведения таких следственных действий, в таком именно формате с привлечением представителей Национальной полиции и блокирования работы банка не было. Эти действия не касались деятельности банка и проводились в отношении одного из клиентов банка, который обслуживается в нашем банке", - утверждает Белоконь.

По его словам, никаких претензий к банку и к упомянутому клиенту нет.

"Мы считаем, что такие действия были недопустимыми по отношению к нашему финансовому учреждению, поскольку выемка документов, которые сегодня изымались по данному клиенту уже состоялась и они были предоставлены добровольно банком еще в августе", - утверждает глава правления банка.

Напомним, 13 сентября силовики провели обыск в офисе Международного инвестиционного банка, который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко. Обыски прошли в рамках досудебного расследования ГБР уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском".