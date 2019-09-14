ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Міжнародному інвестиційному банку назвали обшук незаконним

Новини » Суспільство    14.09.2019 - 01:38
У Міжнародному інвестиційному банку назвали обшук незаконним
Фото: Міжнародний інвестиційний банк (з відкритих джерел)

У банку заявили, що надали вилучені під час обшуку документи ще в серпні

У Державного бюро розслідувань не було законних підстав для обшуку в офісі Міжнародного інвестиційного банку, вилучені 13 вересня документи нібито були надані банком слідчим добровільно ще в серпні. Про це заявив в. о. голови правління банку Юрій Білоконь, передає РБК-Україна з посиланням на канал "Прямий".

"Жодних законних підстав для проведення таких слідчих дій, саме в такому форматі із залученням представників Національної поліції і блокування роботи банку не було. Ці дії не стосувалися діяльності банку та проводились щодо одного з клієнтів банку, який обслуговується в нашій установі", - стверджує Білоконь.

З його слів, жодних претензій до банку і до зазначеного клієнта немає.

"Ми вважаємо, що такі дії були неприпустимі щодо нашої фінансової установи, оскільки виїмка документів, які сьогодні вилучалися щодо цього клієнта, вже відбулася і вони були добровільно надані банком ще в серпні", - стверджує голова правління банку.

Нагадаємо, 13 вересня силовики провели обшук у офісі Міжнародного інвестиційного банку, який належить екс-президентові України Петрові Порошенку. Обшуки відбулися в рамках досудового розслідування ДБР кримінального провадження щодо можливого порушення закону під час операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Коломойський побачив вікно можливостей для мирової угоди щодо ПриватБанку До "ПриватБанку" прийшли з обшуками
Новини України Порошенко ПетробанкиДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся