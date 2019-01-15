Международное расследование катастрофы MH17 выходит на финальную стадию, - ГПУ

Фото: катастрофа боинга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

В течение 2018 года Международная следственная группа занималась подготовкой для передачи материалов в суд Нидерландов

Расследование Международной следственной группы по факту крушения Boeing рейса MH17 вышло на финальную стадию. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укрінформ.

Он рассказал, что длительная подготовка материалов для передачи в суд связана с беспрецедентным в мировой истории случаем.

"В нашем расследовании мы выходим на решающую стадию. Но конкретные сроки передачи (дела в суд, - ред.) зависят от наших голландских коллег", - сказал он.

Сторожук добавил, что в течение 2018 года Международная следственная группа занималась подготовкой для передачи материалов в суд Нидерландов, в том числе и на законодательном уровне, поскольку необходимо было принять ратификационный и имплементационный пакет законов, которые регламентируют некоторые процессуальные моменты, не урегулированные национальным законодательством.

Ранее сообщалось, что Нидерланды могут подать иск против России в международный суд ООН из-за катастрофы MH17.

Напомним, в австралийский парламент внесли законопроект о введении новых санкций в отношении иностранных чиновников, причастных к международным преступлениям, как катастрофа рейса МН17. Автор законопроекта Майкл Данби предлагает запретить лицам, причастным к нарушению прав человека, въезжать в Австралию или делать инвестиции в ее экономику.