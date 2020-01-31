Международное доверие и поддержка малого бизнеса, - эксперт о работе Кабмина за 5 месяцев

Фото: во время заседания Кабинета Министров (Виталий Носач, РБК-Украина)

По мнению эксперта, правительству Гончарука есть о чем отчитываться за первые месяцы работы

За первые пять месяцев работы Кабинет Министр Украины Алексея Гончарука укрепил международные связи, привлек дополнительные инвестиции и запустил программу дешевых кредитов для малого и среднего бизнеса. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Петр Охотин, называя эти направления работы правительства наиболее перспективными.

По словам эксперта, важным маркером положительной работы Кабмина стало одобрение представителями руководства ЕС быстрого темпа реформ нынешнего правительства.

"МВФ и ЕБРР продолжают сотрудничество с Украиной. Это выбивает почву из-под представителей старой власти, которые говорили, что поддержка и помощь Украине держатся исключительно на персональных связях и контактах. Но оказалось, что для поддержки Украины важнее отсутствие коррупции и открытые правила, а не лобби. Кроме того МВФ продолжает открыто поддерживать политику правительства Гончарука", - считает Охотин.

Еще одним успехом правительства, по мнению эксперта, является привлечение иностранных инвестиций в экономику Украины, а аткже контракт с немецкой Deutsche Bahn по консультационной и операционной работе с "Укрзализныцей".

"Главное преимущество сделки - немецкий контроль за потенциально коррумпированным тендером", - добавляет эксперт.

Положительно эксперт оценил и инвестиции в инфраструктуру, которая уже давно стала "ахиллесовой пятой" украинской экономики.

"Без возможности организовать адекватную логистику в стране, не может быть и речи об успешном экономическом развитии. Поэтому факт, что премьер и его команда делают акцент на привлечении инвестиций в эту сферу - однозначно большой плюс. На 2020 год анонсировано большое обновление дорог - будет отремонтировано и построено более 4 тысяч километров – цифра беспрецедентная", - пишет Охотин.

Кроме того, по мнению эксперта, в стране сдвинулась с мертвой точки ситуация с дешевыми кредитами для малого и среднего бизнеса.

"Плохо только что данная программа заработала только сейчас, хотя нечто подобное нужно было запустить еще лет 10-15 назад. Иными словами, Гончаруку и его Кабмину есть о чем отчитываться. Акцент важно делать на том, что правительство работает нормально, на международном сотрудничестве, привлечении инвестиций, и том, что работа идет всего 5 месяцев. Главное – не расслабляться и держать планку выше", - подытожил эксперт.