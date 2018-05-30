Международное давление заставит РФ поменять формат миротворческой миссии на Донбассе, - Климкин

План Украины по развертыванию миротворцев поддержан США и странами ЕС

Усиление международного давление на Россию заставит Москву изменить свою позицию относительно условий размещения миротворцев на Донбассе. Об этом 29 заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в кулуарах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передает "Радио Свобода".

"Только путем увеличения давления на Россию (можно заставить ее согласиться на развертывание миротворцев на Донбассе - ред.) ... И сейчас начинается не только политическое и санкционное давление, но и моральное", - сказал глава украинского МИД.

Как отметил Климкин, международное сообщество понимает кто ответственен за авиакатастрофу лайнера малазийских авиалиний над Донбассом 24 мая.

"Это ответственность не только военная или политическая России - это уже ответственность моральная. И мы работаем над тем, чтобы доказать ответственность России - как страны - за сбивание этого самолета", - сообщил министр.

План Украины по развертыванию миротворцев и относительно виденья "дорожной карты" поддержан США и европейскими странами, в частности Германией.

"Как он (план, - ред.) должен выглядеть? Это сначала установления реальной безопасности - чтобы не стреляли. Затем миротворцы и международная администрация получают контроль над оккупированным Донбассом - чтобы там прекратили существовать эти оккупационные администрации. И только потом - реальная подготовка к выборам", - пояснил Климкин.

Дипломат отметил принципиальное требования Украины относительно размещения миротворческой миссии, которое должно начинаться не в отдельных районах, а на всей территории Донбасса одновременно.

"Россия подала в Совет безопасности ООН предложение об организации сил на Донбассе, она добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии контакта в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ, и имели задачу только охрану этих наблюдателей", - пишет издание.

Подобное предложение было отвергнуто Украиной и ее западными союзниками. Отмечается, что миротворческие силы должны и иметь широкий миротворческий мандат и работать на всей оккупированной территории Донбасса, "включая неконтролируемой сейчас участок российско-украинской границы".

"Киев и Запад отвергают любое согласование подробностей возможной миссии ООН с боевиками, которые не являются стороной минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части Донбасса. Обсуждение возможности и условий размещения сил ООН на оккупированной территории Донбасса все еще обсуждается", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 29 был убит журналист Аркадий Бабченко. Он получал угрозы в Facebook.

Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будут действия российских спецслужб.