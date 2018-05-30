Міжнародний тиск змусить РФ поміняти формат миротворчої місії на Донбасі, - Клімкін

План України по розгортанню миротворців підтриманий США і країнами ЄС

Посилення міжнародного тиску на Росію змусить Москву змінити свою позицію щодо умов розміщення миротворців на Донбасі. Про це 29 заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в кулуарах штаб-квартири ООН в Нью-Йорку, передає "Радіо Свобода".

"Тільки шляхом збільшення тиску на Росію (можна змусити її погодитися на розгортання миротворців на Донбасі - ред.) ... І зараз починається не тільки політичний і санкційний тиск, але і моральний", - сказав глава українського МЗС.

Як зазначив Клімкін, міжнародне співтовариство розуміє хто відповідальний за авіакатастрофи лайнера малазійських авіаліній над Донбасом 24 травня.

"Це відповідальність Росії не тільки військова чи політична - це вже моральна відповідальність. І ми працюємо над тим, щоб довести відповідальність Росії як країни - за збиття цього літака", - повідомив міністр.

План України по розгортанню миротворців і щодо бачення "дорожньої карти" підтриманий США та європейськими країнами, зокрема Німеччиною.

"Як він (план, - ред.) повинен виглядати? Це спочатку встановлення реальної безпеки - щоб не стріляли. Потім миротворці і міжнародна адміністрація отримують контроль над окупованим Донбасом - щоб там припинили існувати ці окупаційні адміністрації. І тільки потім - реальна підготовка до виборів", - пояснив Клімкін.

Дипломат зазначив принципові вимоги України щодо розміщення миротворчої місії, яка повинна починатися не в окремих районах, а на всій території Донбасу одночасно.

"Росія подала до Ради безпеки ООН пропозицію про організацію сил на Донбасі, вона домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали завдання тільки охорону цих спостерігачів", - пише видання.

Таку пропозицію було відкинуто Україною та її західними союзниками. Відзначається, що миротворчі сили повинні мати широкий миротворчий мандат і працювати на всій окупованій території Донбасу, "включаючи неконтрольовані зараз ділянки російсько-українського кордону".

"Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН з бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Обговорення можливості і умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще обговорюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 29 був убитий журналіст Аркадій Бабченко. Бабченко отримував погрози в Facebook.

Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства будуть дії російських спецслужб.