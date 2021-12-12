Международная коалиция нанесла авиаудары по целям в Йемене, погибли 190 боевиков-хуситов
Фото: международная коалиция нанесла авиаудары по целям в Йемене, погибли 190 боевиков-хуситов (facebook.com/RFSmediaOffice1)
Международная коалиция нанесла авиаудары по целям в Йемене. В результате ударов погибли 190 боевиков-хуситов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.
"Возглавляемая Саудовской Аравией воюющая в Йемене коалиция сообщила, что в течение последних 24 часов уничтожила 190 хуситов", - говорится в сообщении.
Силы коалиции совершили 36 операций против хуситов, в ходе которых уничтожено также 20 автомобилей и пультов управления дронами.
Хуситы контролируют север страны, в том числе столицу - город Сана. Поэтому правительство заседает в городе Аден, крупнейшем порту Йемена.
Ранее мы писали, что в Йемене в результате атак хуситов погибли 45 человек.