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Международная коалиция нанесла авиаудары по целям в Йемене, погибли 190 боевиков-хуситов

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Йемен, Воскресенье 12 декабря 2021 07:22
Международная коалиция нанесла авиаудары по целям в Йемене, погибли 190 боевиков-хуситов Фото: международная коалиция нанесла авиаудары по целям в Йемене, погибли 190 боевиков-хуситов (facebook.com/RFSmediaOffice1)
Автор: Анна Полисученко

Международная коалиция нанесла авиаудары по целям в Йемене. В результате ударов погибли 190 боевиков-хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

"Возглавляемая Саудовской Аравией воюющая в Йемене коалиция сообщила, что в течение последних 24 часов уничтожила 190 хуситов", - говорится в сообщении.

Силы коалиции совершили 36 операций против хуситов, в ходе которых уничтожено также 20 автомобилей и пультов управления дронами.

Хуситы контролируют север страны, в том числе столицу - город Сана. Поэтому правительство заседает в городе Аден, крупнейшем порту Йемена.

Ранее мы писали, что в Йемене в результате атак хуситов погибли 45 человек.

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