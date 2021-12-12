ru ua
Нд, 12 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міжнародна коаліція завдала авіаударів по цілях в Ємені, загинули 190 бойовиків-хуситів

Новость на русском →
Ємен, Неділя 12 грудня 2021 07:22
Міжнародна коаліція завдала авіаударів по цілях в Ємені, загинули 190 бойовиків-хуситів Фото: міжнародна коаліція завдала авіаударів по цілях в Ємені, загинули 190 бойовиків-хуситів (facebook.com/RFSmediaOffice1)
Автор: Анна Полисученко

Міжнародна коаліція завдала авіаударів по цілях в Ємені. В результаті ударів загинули 190 бойовиків-хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Синьхуа.

"Очолювана Саудівською Аравією воююча в Ємені коаліція повідомила, що протягом останніх 24 годин знищила 190 хуситів", - йдеться в повідомленні.

Сили коаліції здійснили 36 операцій проти хуситів, в ході яких знищено також 20 автомобілів і пультів управління дронами.

Хусити контролюють північ країни, в тому числі столицю - місто Сана. Тому уряд засідає в місті Аден, найбільшому порту Ємену.

Раніше ми писали, що у Ємені в результаті атак хуситів загинули 45 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Йемен
NEWS
Нове вторгнення в Україну змусить Росію заплатити високу ціну, - G7
Нове вторгнення в Україну змусить Росію заплатити високу ціну, - G7
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет