Международная группа отреагировала на передачу "черных ящиков" самолета МАУ во Францию

Международная группа по координации помощи жертвам авиакатастрофы в Иране приветствует передачу бортовых самописцев французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Она требует полного и прозрачного расследования.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского Министерства иностранных дел.

Международная группа продолжает работу для обеспечения прозрачности, ответственности и справедливости, включая выплату компенсаций семьям жертв авиакатастрофы.

"Этот шаг является давно ожидаемым, хотя и только одним из шагов в направлении завершения технического расследования", - говорится в заявлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется на скорую расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

Отметим, что Франция подтвердила получение "черных ящиков" самолета МАУ от иранской стороны.

Ранее гендиректор по правовым и международным вопросам Национальной авиационной организации Иранку Мохаммад Шараф объяснил задержку с отправкой "черных ящиков" самолета МАУ во Францию.