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Между Зеленским и Дудой создадут специальный канал связи

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Варшава, Пятница 21 января 2022 14:00
Между Зеленским и Дудой создадут специальный канал связи Фото: президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели переговоры. Они, в частности, обсудили вопросы региональной безопасности, "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

Дуда сказал, что перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши. Кроме того, между сторонами было договорено о создании специального канала связи для обоих президентов.

Также стороны заявили, что Россия должна осознавать очень высокую цену, которую она понесет в случае малейшей агрессии против Украины.

"Во-первых, это будет цена в виде санкций, во-вторых, это будет цена в виде причинения жертв также на ее стороне. Не обязательно российская общественная мысль, которая против войны, как мы прекрасно знаем, будет готова пойти на такие жертвы", - сообщил государственный секретарь в канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Стороны также договорились, что в ближайшие максимум три недели состоятся две рабочие встречи для решения текущих проблем - в том числе и транспортных. Речь идет также, как добавил Кумох, об урегулировании "трудных дел" в польско-украинских отношениях.

Напомним, Дуда заявлял, что Запад должен предотвратить вторжение России в Украину.

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