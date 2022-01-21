Між Зеленським та Дудою створять спеціальний канал зв’язку

Дуда сказав, що перед лицем загрози Україна може розраховувати на підтримку Польщі. Крім того, між сторонами було домовлено про створення спеціального каналу зв’язку для обох президентів.

Також сторони заявили, що Росія має усвідомлювати дуже високу ціну, яку вона понесе у разі найменшої агресії проти України.

"По-перше, це буде ціна у вигляді санкцій, по-друге, це буде ціна у вигляді заподіяння жертв також на її боці. Не обов'язково російська громадська думка, яка проти війни, як ми прекрасно знаємо, буде готова піти такі жертви", - повідомив державний секретар в канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

Сторони також домовились, що в найближчі максимум три тижні відбудуться дві робочі зустрічі для вирішення поточних проблем - у тому числі й транспортних. Йдеться також, як додав Кумох, про врегулювання "важких справ" у польсько-українських відносинах.