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Между Украиной и Саудовской Аравией появится прямое авиасообщение

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 мая 2021 21:29
Между Украиной и Саудовской Аравией появится прямое авиасообщение Фото: лоукост Flynas заходит в Украину (flickr.com by Adrian Nowakowski)
Автор: Дмитрий Левицкий

Саудовская Аравия открывает прямое авиасообщение с Украиной. Прямые рейсы будет осуществлять лоукостер Flynas, который заходит на украинский рынок.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины на странице в Facebook.

До этого Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, чтобы попасть в Эр-Рияд украинцам приходилось лететь через Стамбул, Доху или Дубай.

"Каждое новое авиасообщение - это, прежде всего, новые возможности для развития бизнеса, туризма и интеграции Украины в мировые рынки... Мы стремимся, чтобы Украина стала крупным международным авиахабом, и такие шаги делают нас ближе к этой цели", - сказал глава МИУ Александр Кубраков.

Как рассказали в министерстве, авиакомпания Flynas является ведущим саудовским лоукостером, который имеет парк в 30 самолетов, а недавно подписал контракт на 120 новых самолетов от Airbus. Авиакомпания выполняет более 1200 рейсов в неделю по 35 внутренним и международным направлениям.

Напомним, авиакомпания МАУ сообщила о возобновлении полетов в Афины. Рейсы были отменены из-за пандемии коронавируса.

А в апреле авиакомпания SkyUP анонсировала запуск рейсов из трех городов Украины на Кипр.

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