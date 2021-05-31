Между Украиной и Саудовской Аравией появится прямое авиасообщение

Саудовская Аравия открывает прямое авиасообщение с Украиной. Прямые рейсы будет осуществлять лоукостер Flynas, который заходит на украинский рынок.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины на странице в Facebook .

До этого Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, чтобы попасть в Эр-Рияд украинцам приходилось лететь через Стамбул, Доху или Дубай.

"Каждое новое авиасообщение - это, прежде всего, новые возможности для развития бизнеса, туризма и интеграции Украины в мировые рынки... Мы стремимся, чтобы Украина стала крупным международным авиахабом, и такие шаги делают нас ближе к этой цели", - сказал глава МИУ Александр Кубраков.

Как рассказали в министерстве, авиакомпания Flynas является ведущим саудовским лоукостером, который имеет парк в 30 самолетов, а недавно подписал контракт на 120 новых самолетов от Airbus. Авиакомпания выполняет более 1200 рейсов в неделю по 35 внутренним и международным направлениям.