Між Україною та Саудівською Аравією з'явиться пряме авіасполучення

Саудівська Аравія відкриває пряме авіасполучення з Україною. Прямі рейси буде здійснювати лоукостер Flynas, який заходить на український ринок.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України на сторінці у Facebook .

До цього Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією, щоб потрапити в Ер-Ріяд українцям доводилося летіти через Стамбул, Доху або Дубай.

"Кожне нове авіасполучення - це, перш за все, нові можливості для розвитку бізнесу, туризму та інтеграції України до світових ринків... Ми прагнемо, щоб Україна стала великим міжнародним авіахабом, і такі кроки роблять нас ближчими до цієї мети", - сказав глава МІУ Олександр Кубраков.

Як розповіли в міністерстві, авіакомпанія Flynas є провідним саудівським лоукостером, який має парк в 30 літаків, а нещодавно підписав контракт на 120 нових літаків від Airbus. Авіакомпанія виконує понад 1200 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками.