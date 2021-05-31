ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Між Україною та Саудівською Аравією з'явиться пряме авіасполучення

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 травня 2021 21:29
Між Україною та Саудівською Аравією з'явиться пряме авіасполучення Фото: лоукост Flynas заходить в Україну (flickr.com by Nowakowski Adrian)
Автор: Дмитро Левицький

Саудівська Аравія відкриває пряме авіасполучення з Україною. Прямі рейси буде здійснювати лоукостер Flynas, який заходить на український ринок.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України на сторінці у Facebook.

До цього Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією, щоб потрапити в Ер-Ріяд українцям доводилося летіти через Стамбул, Доху або Дубай.

"Кожне нове авіасполучення - це, перш за все, нові можливості для розвитку бізнесу, туризму та інтеграції України до світових ринків... Ми прагнемо, щоб Україна стала великим міжнародним авіахабом, і такі кроки роблять нас ближчими до цієї мети", - сказав глава МІУ Олександр Кубраков.

Як розповіли в міністерстві, авіакомпанія Flynas є провідним саудівським лоукостером, який має парк в 30 літаків, а нещодавно підписав контракт на 120 нових літаків від Airbus. Авіакомпанія виконує понад 1200 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ повідомила про відновлення польотів у Афіни. Рейси було скасовано через пандемію коронавірусу.

А у квітні авіакомпанія SkyUP анонсував запуск рейсів з трьох міст України на Кіпр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Україна Саудовская Аравия авиасообщение
NEWS
Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму
Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми